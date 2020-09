Bauturile energizante, scoase din automate. Ce risca cei care vor incerca sa le vanda

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect care interzice comercializarea băuturilor energizante minorilor, precum și interzicerea comercializării în automate, cu excepția celor aflate în spațiile de birouri. De asemenea, proiectul prevede interzicerea comercializării băuturilor energizante în unităţile sanitare şi în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv prin automate din incinta acestora. Băuturile energizante […] The post Băuturile energizante, scoase din automate. Ce riscă cei care vor încerca să le vândă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.