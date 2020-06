Baza sportiva de peste cinci milioane de euro in Manastur, cel mai mare cartier al Clujului

Lucrarile la o baza sportiva din cel mai mare cartier din Cluj-Napoca, proiect in valoare de peste cinci milioane de euro, au inceput luni. Pana in luna septembrie 2021, firmele angrenate in proiect trebuie sa amenajeze aproape 42.500 metri patrati cu terenuri pentru sporturi individuale sau de echipa, precum si zone de recreere sau un amfiteatru in aer liber.