BBC News suspenda taierea celor 450 de locuri de munca pentru a asigura acoperirea subiectului Covid-19

BBC News suspendă tăierea celor 450 de locuri de muncă pentru a asigura acoperirea subiectului reprezentat de pandemia de Covid-19. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În luna ianuarie, BBC News a anunţat că va tăia aproximativ 450 de posturi, ca parte a planului de economisire a 80 de milioane de lire sterline până în anul 2022. Urmau să fie afectate, între altele, programele „Newsnight” al BBC Two, BBC Radio 5 Live şi „World Update”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Directorul general Tony Hall a anunţat miercuri angajaţii că „suspendăm consultările privind planurile de economisire”. „Trebuie să mergem mai departe cu munca pe care o faceţi cu adevărat minunat. Nu ar fi potrivit. Nu avem resursa de a merge înainte cu acele planuri în momentul de faţă, aşa că vom reveni la asta cândva. Pentru moment, vrem să ne asigurăm că sunteţi susţinuţi şi că aveţi resursele să faceţi munca pe care voi şi colegii voştri o faceţi uimitor”. În prezent, BBC News are în jur de 6.000 de angajaţi, inclusiv 1.700 în afara Marii Britanii. Bugetul, după ce măsurile vor intra în vigoare, va fi de aproximativ 480 de milioane de lire sterline pe an. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.