BBC Radio 2 lanseaza, miercuri, noul single postum al starului britanic George Michael, 'This is How'

Un nou single al starului britanic George Michael, "This is How", va fi lansat postum, miercuri dimineață, pe BBC Radio 2, piesa fiind inclusă și pe coloana sonoră a filmului "Last Christmas", o comedie romantică inspirată de muzica acestuia și a fostului duo Wham!, potrivit contactmusic.com, potrivit Mediafax.

Piesa va fi difuzată în premieră în matinalul postului britanic, "The Zoe Ball Breakfast Show".

Pe coloana sonoră a comediei romantice vor apărea trei hituri ale duoului Wham!, inclusiv "Last Christmas" și "Everything She Wants", și 12 piese de pe albumul solo "Careless Whisper".

Ideea filmului, regizat de Paul Feig și cu Emilia Clarke, Henry Golding și Michelle Yeoh în distribuție, a apărut după ce producătorul David Livingstone a avut o conversație cu actrița Emma Thompson, o prietenă apropiată a lui George Michael, despre cât de mult îi plăcea starului piesa "Last Christmas", lansată în 1984.

De altfel, Emma Thompson, care a scris scenariul, a primit aprobarea cântărețului pentru acest film, în 2013.

Însă acesta a murit în ziua de Crăciun a anului 2016, la vârsta de 53 de ani.

Filmul "Last Christmas" va fi lansat în cinematografe pe 15 noiembrie.

George Michael a vândut peste 120 de milioane de albume pe plan internaţional, din care 80 de milioane solo şi restul ca membru al duoului Wham!, iar printre piesele sale se numără hituri precum "Careless Whisper", "Faith" şi "Last Christmas". Michael a fost recompensat de-a lungul carierei cu numeroase premii, printre care trei Brit Awards, patru MTV Video Music Awards şi două Grammy din opt nominalizări. După ce a făcut public faptul că era gay, a militat pentru drepturile comunităţii LGBT şi a ajutat la strângerea de fonduri pentru asociaţii anti-SIDA.