BC Athletic Constanta intalneste astazi CSM Sighetu Marmatiei

BC Athletic Constanța joacă în deplasare cu CSM Sighet, într-un meci care va decide clasamentul final al grupei. Constanța are nevoie de victorie, pentru a termina în primele patru echipe din grupă, în timp ce CSM Sighet este ultima în clasament. Va fi ultimul meci al primei faze a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Va fi o deplasare lungă și un meci dificil. Team is everything!, este mesajul BC Athletic.