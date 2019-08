​BC Athletic Constanta s-a oprit in sferturi la Superbet Tour Final 3X3

BC Athletic se oprește în sferturile de finală după un meci câștigat de Autohtonii, cu Adrian Guțoaia on fire din spatele semicercului. De altfel, nu mai puțin de 4 coșuri de 2p consecutive reușite de Autohtoni au închis un meci pe care l-au condus de la început până la final. A fost singurul sfert de finală în care s-au întâlnit două echipe românești la Superbet Tour Final 3X3, se arată pe pagina de Facebook a BC Athletic.

Echipa masculină de baschet Athletic Constanţa s-a oprit în sferturile de finală la Superbet Tour Final, de la Bucureşti, etapă care face parte din Cupa României 3x3.În formula Virgil Stănescu, Alin Andrieş, Adrian Trandafir şi Cezar Bărăgău; team manager - Andrei Talpeş (cu care a abordat cele mai recente turnee din calendarul Sport Arena Streetball), BC Athletic a cedat în sferturi în faţa echipei Autohtonii, scor 13-21.În primul meci din ziua meciurilor eliminatorii (win or go home), BC Athletic se impusese (20-13) cu Tricolorii, echipă care are în componență trei jucători ai Naționalei României Under-23 care se pregătește pentru Nations League (Sebastian Costeiu, Radu Petrescu, Robert Ionuț Nanu).În faza grupelor, echipa de pe litoral a învins Şacalii (21-14) şi CSM Miercurea Ciuc (19-12).