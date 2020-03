BCE le solicita bancilor sa renunțe la acordarea de dividende și sa foloseasca banii pentru susținerea economiei

Banca Centrală Europeană (BCE) le-a solicitat creditorilor din zona euro să omită plata dividendelor şi răscumpărările de acţiuni cel puţin până în octombrie şi să-şi folosească profiturile pentru a sprijini economia afectată de pandemia de coronavirus (COVID-19), potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres. Chiar dacă multe bănci au recunoscut că se vor confrunta cu dificultăţi The post BCE le solicită băncilor să renunțe la acordarea de dividende și să folosească banii pentru susținerea economiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.