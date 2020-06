BCE mentine dobanzile nemodificate si extinde stimulentele monetare

Banca Centrală Europenă (BCE) a aprobat joi extinderea măsurilor pentru susţinerea economiei, care se confruntă cu cea mai severă recesiune de la Al Doilea Război Mondial, din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA şi Reuters potrivit Agerpres.

La doar câteva luni de la anunţarea programului PEPP destinat să limiteze efectele pandemiei, şi care iniţial a fost alimentat cu 750 de miliarde de euro pentru răscumpărarea de obligaţiuni publice şi private, BCE l-a suplimentat joi cu alte 600 de miliarde de euro, la 1.350 miliarde de euro. De asemenea, instituţia cu sediul la Frankfurt a anunţat că măsurile de urgenţă ale BCE vor fi prelungite până la 30 iunie 2021, cu şase luni mai mult decât era planificat iniţial.Consiliul guvernatorilor BCE a decis menţinerea dobânzii de politică monetară la nivelul zero, în timp ce dobânda la depozite, care se aplică băncilor ce stochează lichidităţile în exces la banca centrală pentru o perioadă de 24 de ore, a fost lăsată la minus 0,50%.Economia zonei euro va înregistra, probabil, o scădere între 8% şi 12%, în acest an, din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), a previzionat luna trecută preşedintele Băncii Centrale Europeană (BCE), Christine Lagarde.Anterior, BCE estimase un declin între 5% şi 12% pentru 2020, dar Lagarde a avertizat că scenariul "moderat" este deja depăşit şi în prezent se au în vedere scenarii "medii şi "severe".Conform previziunilor economice de primăvară, publicate pe data de 6 mai de Comisia Europeană (CE), zona euro ar urma să înregistreze în acest an o contracţie record de 7,7%, urmând ca în 2021 să cunoască o creştere de 6,3%.