BCR a inregistrat un profit net de 498,9 milioane de lei , in S1 din 2020

Banca Comercială Română (BCR) a înregistrat un profit net de 498,9 milioane de lei (103,6 milioane de euro), în semestrul I al acestui an, comparativ cu o pierdere netă de 20,8 milioane de lei (4,4 milioane de euro) raportată în aceeaşi perioadă din 2019, se arată într-un comunicat al băncii, transmis vineri AGERPRES.

Conform rezultatelor financiare, profitul operaţional s-a îmbunătăţit cu 9,3%, până la 898,2 milioane de lei (186,5 milioane de euro) în S1 2020, de la 822 milioane de lei (173,3 milioane de euro), cu un an în urmă, în timp ce venitul net din dobânzi a crescut cu 7% ajungând la 1,187 miliarde de lei (246,6 milioane de euro), iar venitul net din comisioane a scăzut cu 14,3%, până la 316,2 milioane de lei, potrivit agerpres.ro.

STUDIU Mai bine de jumătate dintre români cred că noul coronavirus există și că este o amenințare reală

BCR a înregistrat, totodată, un rezultatul net din tranzacţionare de aproape 143 milioane de lei, mai mic cu 12,3% faţă de semestrul I din 2019.

De asemenea, în perioada analizată, venitul operaţional a crescut cu 0,8%, până la 1,703 miliarde de lei (353,6 milioane de euro), iar cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 805,3 milioane de lei (167,2 milioane de euro), în scădere cu 7,2% de la an la an.

În privinţa costurilor de risc şi a calităţii activelor, datele centralizate ale băncii arată că, în S1 din 2020, rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de 169,9 milioane de lei, comparativ cu o eliberare de provizion de 88,8 milioane de lei, în S1 2019.

Rata creditelor neperformante a ajuns la 4,5%, în iunie 2020, uşor mai ridicată faţă de 4,1%, cât era în decembrie 2019. În acelaşi timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane a rămas relativ stabil la 117,4%, la jumătate anului în curs.

Citește și: Traian Băsescu, după ieșirea fără precedent a lui Klaus Iohannis la adresa PSD: 'Îmi e greu să îl înțeleg. Eu le dădeam una peste ceafă miniștrilor'

Per ansamblu, rata de solvabilitate a BCR în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), doar banca, se afla, în luna mai 2020, la nivelul de 19,6%, peste cerinţele Băncii Naţionale a României (BNR).

Potrivit sursei citate, creditele şi avansurile acordate clienţilor BCR au crescut cu 1,2%, până la 40,532 miliarde de lei, la data de 30 iunie 2020, susţinute în principal de creşterea creditării în retail (+2,7%, faţă de decembrie 2019).

Depozitele de la clienţi au crescut, la rândul lor, cu 3,1% până la valoarea de 59,555 miliarde de lei, datorită creşterii depozitelor în retail (+5,1%, comparativ cu finele anului anterior).

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 99: Alianța PĂCĂNELELOR! S-au întâlnit fătălăii noaptea ca hoții

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de 3,7 miliarde de lei, în S1 2020, în principal datorită creditelor ipotecare. Pe de altă parte, vânzările de credite de nevoi personale au scăzut cu 9,3% de la an la an, "influenţate în T2 2020 de consumul scăzut şi incertitudinile crescute în contextul pandemiei".

Pe segmentul creditelor ipotecare, vânzările s-au majorat cu 25% în intervalul de analiză, în timp ce creditele noi pentru microîntreprinderi au crescut cu 24%.

În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite noi în valoare de 3,2 miliarde de lei, în S1 din acest an, iar stocul de finanţări acordate sectorului IMM (inclusiv prin subsidiara BCR Leasing) a crescut cu 9% an pe an, atingând valoarea de 6,3 miliarde de lei. Şi finanţarea sectorului public a crescut cu 16,1% în primele şase luni ale anului faţă de semestrul I din 2019.

În ceea ce priveşte serviciile digitale oferite de BCR, în perioada ianuarie - iunie 2020, platforma inteligentă de banking George a ajuns la 900.000 de utilizatori, în creştere cu 70%, faţă de S1 2019. În acest sens, numărul de tranzacţii prin această platformă a crescut cu 130%, la nivel comparativ. De asemenea, a fost înregistrat un salt de peste 150% la accesarea de produse bancare în mediul digital, cel mai mare apetit fiind pentru contul George 100% online, care a ajuns la o pondere de 52% din totalul conturilor curente deschise în 2020.

În plus, platforma online Casa Mea App, care gestionează fluxul de documente pentru creditele ipotecare standard, a fost deja utilizată pentru 44% din creditele ipotecare nou acordate.

Pe partea de educaţie financiară, raportul BCR relevă faptul că Programul "Şcoala de Bani" a ajuns, în primul semestru din 2020, la circa 13.000 de adulţi şi copii, fiind organizate sesiuni online de educaţie financiară şi ateliere pentru copii.

Platforma de educaţie antreprenorială Şcoala de Business (www.bcrscoaladebusiness.ro) a ajuns la peste 7.500 de utilizatori şi a lansat un nou modul cu sfaturi utile pentru finanţare, ce cuprinde informaţii despre cum pot IMM-urile şi microîntreprinderile să îşi optimizeze capitalul de lucru şi să identifice oportunităţile de investiţii.

La rândul său, acceleratorul BCR-INNOVX a selectat, în prima jumătate a anului, 44 de start-up-uri din tehnologie din Iaşi, Cluj şi Bucureşti în programele de incubare dedicate grupelor Start-ups, cu cifre de afaceri între 100.000 de euro şi un milion de euro, respectiv Grinders, cu cifre de afaceri de până la 100.000 de euro. Dintre acestea, 30 de start-up-uri au intrat în programul de accelerare, care durează şase săptămâni, precizează banca.

BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare, printr-o reţea de 19 centre de afaceri şi 16 birouri mobile dedicate companiilor şi 429 de unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori.