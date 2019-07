Beat si fara permis, la volanul unei masini! Politistii i-au intocmit dosar penal 

fara permis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 04 iulie, politistii din cadrul Sectiei nr. 5 Politie Rurala Raducaneni au oprit, pentru control, pe raza localitatii Bohotin, un autoturism, condus de un tanar de 26 de ani, din municipiul Vaslui, fara a detine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Intrucat soferul emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tanarul a fost condus la o unitate medicala, unde unde i-au fost prelevate mostre biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara a detine permis de conducere si conducerea unu ...