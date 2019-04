Bebelus furat de cainii salbatici, cand familia era in excursie. Reactia uluitoare a tatalui sau

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tatal unui copil de un an a reusit sa-si salveze fiul din falcile unui dingo, care a luat copilul din rulota familiei si l-a tarat intr-un tufis. Bebelusul, aflat impreuna cu familia pe insula Fraser din statul Queensland, a fost tarat joi noapte de dingo si dus in tufisuri, moment in care tatal sau l-a auzit plangand. Potrivit presei locale, cel putin doua animale ar fi reusit sa intre in rulota familiei, pe timp de noapte, fara ca cineva sa-si dea seama. ″Parintii s-au trezit cand au auzit copilul plangand din ce in ce mai departe de autorulota″⁣, a declarat paramedicul Ben Du Toit. In acel moment, tatal copilului a iesit afara in graba si si-a insfacat fiul din gura animalului. Dupa ce a alungat mai multi dingo ...