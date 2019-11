BEC a anuntat rezultatele finale din turul al doilea al alegerilor prezidentiale: Iohannis - 66,09 %, Dancila - 33,91%

BEC a anuntat joi rezultatele finale in urma turului doi al alegerilor prezidentiale.

Klaus Iohannis a obtinut, duminica, in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, 66,09 % din numarul de voturi valabil exprimate, iar Viorica Dancila 33,91 %, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Biroului Electoral Central (BEC), Mircea Preotescu.

Peste 10 milioane de romani au votat in tara si in diaspora

Un numar de 9.086.466 de romani din tara si-au exprimat optiunea de vot in turul 2 al alegerilor prezidentiale 2019, conform rezultatelor prezentate LIVE pe site-ul prezenta.bec.ro, la ora 21.00. Astfel, prezenta la vot la nivel national este de 49,87%.

In strainatate, pana la ora 21.00, au votat peste 930.000 de romani, astfel ca numarul celor care si-au exprimat optiune de vot, in tara si in strainatate, depaseste in acest moment 10.000.000 de alegatori.

In turul 1, numarul votantilor din tara a fost de 8,6 milioane de oameni, iar al celor din strainatate a fost de aproape 650.000.

Judetul cu cea mai mare prezenta la vot este Ilfov, cu 68,50%, urmat de Cluj (62,03%) si Sibiu (58,11%).

La polul opus, judetele cu cea mai scazuta prezenta la vot sunt Harghita (22,86%), Covasna (25,85%) si Vaslui (37,52).

