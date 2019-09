Biroul Electoral Central a stabilit, sambata, prin tragere la sorti, ordinea candidatilor pe buletinele de vot la alegerile prezidentiale din data de 10 noiembrie. Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat, vineri, lista finala a candidatilor pentru alegerile prezidentiale, dar si semnele electorale ale acestora. Au fost admise 14 candidaturi, reprezentanti ai unor partide sau independenti. The post BEC a stabilit ordinea pe buletinele de vot a celor 14 prezidențiabili appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.