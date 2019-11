BEC acuza fake news: precizari despre rezultatele provizorii in primul tur al alegerilor prezidențiale

Biroul Electoral Central a transmis sambata ca rezultatele provizorii in primul tur la alegerile prezidentiale sunt cele care se regasesc in procesele verbale intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare inainte de a fi supuse procedurii de verificare si validare si ca informatiile referitoare la datele continute de procesele verbale ale sectiilor de votare se vor regasi ca atare pe site-ul Biroului Electoral Central, in urma fotografierii acestora. Precizarile BEC vin dupa ce copreşedintele Alianţei Electorale "Un Om" Norica Nicolai a adresat, sâmbătă, o solicitare Biroului Electoral Central pentru înscrierea pe ordinea de zi şi emiterea unei decizii cu privire la publicarea şi a rezultatelor provizorii de la alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie.

„Avand in vedere informatiile eronate aparute in spatiul public, Pentru o corecta informare a opiniei publice in legatura cu asigurarea transparentei privind prezenta la vot si comunicarea rezultatelor provizorii privind alegerile prezidentiale din 2019, Biroul Electoral Central precizeaza urmatoarele:

Rezultatele provizorii sunt cele care se regasesc in procesele verbale intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare inainte de a fi supuse procedurii de verificare si validare de catre birourile electorale judetene, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de catre biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate.

Aceste rezultate provizorii sunt transparente si se dau publicatii in conditiile expres prevazute de lege

Informatiile referitoare la datele continute de procesele verbale ale sectiilor de votare se vor regasi ca atare pe site-ul Biroului Electoral Central, in urma fotografierii acestora.

Biroul Electoral Central are ca atributie principala pe aceea de a asigura interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor Legii 370/2004, iar nu de a reglementa o alta modalitate de publicitate decat cea prevazuta de aceasta lege, Decizia BEC nr. 54/16.10.2019 se conformeaza exigentelor actului normativ,

Prin urmare, BEC a luat toate masurile prevazute de lege pentru a asigura transparență, vizibilitate și accesibilitate la rezultatele procesului electoral”, a transmis BEC.

"În baza Legii 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, vă solicităm să procedaţi la publicarea datelor şi centralizarea rezultatelor provizorii, respectiv cele de la nivelul secţiilor de votare. De asemenea, solicităm ca informaţiile la care facem referire să fie publicate şi în format structurat, în aşa fel încât să poată fi analizate şi accesibile opiniei publice, formaţiunilor politice şi tuturor celor interesaţi", a solicitat Nicolai, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă AGERPRES.

Norica Nicolai a explicat că scopul acestei solicitări, "în spiritul Legii 370/2004, al recomandărilor Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa privind votul pentru alegerea Preşedintelui României", este de a stabili acelaşi nivel de transparenţă şi vizibilitate privind publicarea datelor ca la alegerile europarlamentare.

"În virtutea atribuţiilor legale, trebuie să solicitaţi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale să procedeze la publicarea acestor date. Am făcut această solicitare în baza legii şi a nevoii democratice de a avea alegeri corecte şi transparente, lipsite de suspiciuni, cu atât mai mult cu cât toate suspiciunile de fraudare a alegerilor care au avut loc în ultimii 15 ani au scăzut încrederea populaţiei în instituţii şi în procesul electoral democratic", se mai arată în solicitarea trimisă BEC.

În ziua alegerilor prezidenţiale vor fi publicate pe internet numai rezultatele parţiale şi finale, preciza, pe 1 noiembrie, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care arăta că, în prezent, nu există cerinţe operaţionale care să permită STS centralizarea rezultatelor provizorii de la nivelul secţiilor de votare. Precizarea STS a survenit solicitărilor referitoare la modul de publicare pe internet a datelor privind centralizarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale din luna noiembrie.