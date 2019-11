BEC, decizie privind votul in strainatate pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale

In vederea desfasurarii in bune conditii a votului pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale in strainatate, Biroul Electoral Central a adoptat, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, o decizie care vizeaza gestionarea eficienta a procesului de vot in strainatate, inclusiv in cazul unui flux ridicat de alegatori.

Astfel, "prin Decizia nr. 109 din 15 noiembrie 2019, Biroul Electoral Central a stabilit procedura de inlocuire a presedintilor si loctiitorilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, la propunerea sefilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, cat si posibilitatea inlocuirii membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate propusi de partidele politice sau de sefii misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare. In contextul in care procesul de vot are loc pe durata a trei zile, propunerea MAE a avut in vedere identificarea unei solutii care sa permita asigurarea unui numar optim de membri in cadrul birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate:, transmite BEC intr-un comunicat de presa.

Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca votul pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale in cadrul celor 835 de sectii organizate in strainatate se desfasoara pe parcursul a trei zile: vineri, 22 noiembrie 2019, in intervalul orar 12.00 – 21.00, si sambata (23 noiembrie) si duminica (24 noiembrie) in intervalul orar 07.00 – 21.00.

"Reiteram recomandarea adresata cetatenilor aflati in strainatate pe durata celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale de a se prezenta la vot pe durata celor trei zile (vineri, sambata si duminica) pentru a evita aglomerarea in ultima zi", transmite sursa citata.

