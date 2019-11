BEC: In Diaspora s-a dublat deja numarul de voturi inregistrat la prezidențialele din 2014

Până duminică la ora 11.30 au votat la secţiile deschise în străinătate aproape 350.000 de persoane în turul I al alegerilor prezidentiale, potrivit Biroului Electoral Central (BEC). Numărul voturilor este de peste două ori mai mare decât la finalul primului tur din 2014, când s-au înregistrat în Diaspora, la închiderea urnelor, în total, 161.261 de The post BEC: În Diaspora s-a dublat deja numărul de voturi înregistrat la prezidențialele din 2014 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.