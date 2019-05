BEC: Rezultate FINALE. Cine sunt cei 32 de eurodeputati care vor reprezenta Romania in Parlamentul European

Alegeri europarlamentare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alegerile europene din 2019, desfasurate la 40 de ani distanta de la primele alegeri pentru Parlamentul European, s-au incheiat cu cea mai mare prezenta la vot din ultimii 20 ani in UE, inregistrand totodata si cea mai ridicata prezenta nationala la europarlamentare din istoria apartenentei Romaniei la Uniunea Europeana. In baza datelor comunicate de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea voturilor, Partidul National Liberal (membru al grupului PPE) va avea cei mai multi eurodeputati, 10. Partidul Social Democrat si Alianta 2020 USR PLUS vor avea fiecare cate 8 deputati in PE, in timp ce Pro Romania, Uniunea Democratica a Maghiarilor din Romania si Partidul Miscarea Populara vor primi c ...