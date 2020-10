BEC: Romanii cu buletinele expirate pot vota și la alegerile parlamentare

Românii cu drept de vot care au un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie pot merge la urne la alegerile parlamentare, anunță Biroul Electoral Central (BEC). Potrvit Agerpres, BEC a emis o decizie de interpretare unitară a prevederilor legale care spun că alegătorii trebuie […] The post BEC: Românii cu buletinele expirate pot vota și la alegerile parlamentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.