Becali l-a gasit vinovat pe Mihai Stoica si pentru faptul ca nu l-a transferat pe Mitrita

Patronul FCSB, Gigi Becali, l-a acuzat pe Mihai Stoica şi pentru faptul că a ratat transferul lui Alexandru Mitriţă. Becali a precizat că nu are nevoie la club de fostul director sportiv al FCSB, dar dacă acesta cere o slujbă, i-o dă, pentru că este prietenul său potrivit news.ro

"L-am regretat pe Mitriţă imediat după aia... Nu l-am luat cu 700.000... Aşa e când te consulţi cu specialiştii. Acum iar o să se supere MM, o să zică el cutare, cutare. E prietenul meu şi a fost la nuntă şi îl iubesc pe MM, dar când văd nişte lucruri pe care puteam să le fac şi nu le fac, nu îmi convine. De aia nu mă mai consult în viaţa vieţilor mele, nici cu antrenor, nici cu nimeni, să ziceţi voi ce vreţi! Doar eu şi atât, la rugăciuni şi dacă vrea Domnul să fie al meu bine, dacă nu... Specialişti! Pe Mitiriţă puteam să îl iau cu 700.000, după aia am vrut să dau pe el trei milioane, dar nu-l mai dădea. Mitriţă e fotbalist, dacă vrem să avem fotbal, fără jucători care scot om din joc nu se poate atac. Dar noi avem jucători, nu e problemă, nu mai dau nume, am văzut la mijlocul terenului cu ce jucăm noi (n.r. - ironic)", a declarat Becali, la Pro X.

Finanţatoul FCSB l-a mai acuzat pe Stoica şi de ratările transferurilor jucătorilor Burcă şi Cestor.

Becali a precizat că nu are nevoie de Mihai Stoica la club, pentru că a părăsit "corabia" când se clătina, dar îi va oferi acestuia un serviciu, dacă îl va cere.

"Eu spun un lucru, eu nu am nevoie, dar MM, pentru că e prietenul meu, oricând poate să zică E prietenul meu şi îl primesc, dar nu că am eu nevoie, că . Nu am nevoie, dar un prieten nu poţi să-l laşi şi oricând vrea el să vină, îl primesc oricând. Pentru că el a plecat când se clătina corabia şi nu pot eu să zic acuma , dar dacă vrea să vină, oricând uşa este deschisă pentru el la FCSB cât sunt eu stăpân, toată viaţa", a precizat omul de afaceri.

El a explicat că nu l-a invitat la nuntă pe directorul sportiv Narcis Răducan pentru că nu e prieten cu el: "Nu are legătură, eu am invitat prietenii. Narcis nu e prieten cu mine, Narcis este un angajat la mine, la club. Nici pe Vintilă nu l-am invitat. Au fost Dică şi Teja. Teja venea oricum, pentru că pe copil îl cunosc. Pe Dică îl iubesc, pentru că e prea bun om, prea om de calitate şi l-am invitat şi pe el. Nu aveam pentru ce să-l invit pe Narcis, nu am invitat la nunta fetei mele decât cinci, şase persoane, prieteni, pe Păunescu, pe Mitică şi pe Hrebenciuc. Am lăsat tinerii să facă tot, să invite pe cine vor ei."

Gigi Becali a dezvălui că s-a consultat cu Mihai Teja ce jucători să cumpere de la Poli Iaşi. Echipa pregătită de Teja avea nevoie de un împrumut, iar Becali le-a oferit bani ieşenilor, în schimbul a doi jucători, portarul Ştefan Târnovanu, de 19 ani, şi pe atacantul Andrei Tănasă, de 17 ani.

"Teja îmi prieten şi dacă am nevoie de o informaţie, îl întreb. Uite, aveau nevoie de bani, 300.000, şi l-am întrebat pe el ce să iau de acolo. L-am întrebat pe Duckadam, nu ştia de portar, l-am întrebat pe Narcis, nu ştia. Hai mă, că îl întreb pe Teja şi el mi-a spus. Aveau nevoie de 300.000 împrumut. <Şi aşa am avut belele cu Astra, vreţi să am belele şi cu voi, spuneţi ce vreţi să vindeţi!> Şi l-am întrebat pe Teja, Şi mi-a zis:

El a adăugat că transferurile jucătorilor Fofana şi Dumitru Cardoso de la Gaz Metan Mediaş au intrat în impas din cauza impresarilor.

"Că vrea nu ştiu cât la semnătură, că vrea şi impresarul... Când intră impresarii pe fir şi vor comisoane, eu, la revedere, mă retrag. Eu fac dreptatea. Te cunosc pe tine, jucător, da, bun, te iau pe tine. Dar tu ce eşti, impresar, avocatul jucătorului? Păi ia bani de la el, nu de la mine. Tu te baţi cu mine şi eu să-ţi dau bani ţie! Ai ceva la cap? Tu eşti în tabăra cealaltă, cu care negociez. Dacă eu îi dublez salariul jucătorului, de la 6.000 la 12.000, şi îl aduc şi la FCSB să joace, cum să mai dau şi la impresar. Nici nu te cunosc, nu tu l-ai adus, nu-ţi dau, tată, nimic, ce sunt nebun, stai acolo! Ai văzut, Laidouni avea trei mii, îi dădeam 10-12.000, de trei, patru ori mai mult. La revedere! O să piardă el, Laidouni, nu o să mai ştie nimeni despre el peste doi, trei ani", a mai spus Becali.