Becali l-a iertat pe Adi Popa: 'Nu sunt suparat pe declarațiile lui, nu sunt suparat pe ce a spus, deși le-a spus degeaba'

Gigi Becali a avut o discuție cu Bogdan Argeș Vintilă în privința lui Adi Popa, dar și în privința nemulțumirilor altor fotbaliști din lotul FCSB. Finanțatorul l-a pus la punct pe antrenorul vicecampioanei României, potrivit Mediafax.

În urma meciului cu Chindia Târgoviște, câștigat de FCSB cu 2-1, Adi Popa a fost supărat că a fost ținut pe banca de rezerve și introdus abia în a doua repriză. Fostul jucător al lui Reading a avut o replică pentru Bogdan Argeș Vintilă.

Gigi Becali, răspuns pentru Adi Popa

Becali a intervenit cu o replică: „I-am spus că nu sunt supărat pe declarațiile lui, nu sunt supărat pe ce a spus, deși le-a spus degeaba. Tu le spui, dar eu am avut o convenție cu tine: joacă cine e în formă, cine câștigă campionatul. Ai 3 kg în plus, ai! Te văd că faci o cursă și după îți tragi sufletul. Nu erai așa înainte. Când iese cu mingea la picior, obosește. Are 3-4 kilograme în plus. Joacă tată! Dacă te-am băgat și tu ai alunecat… E adevărat că la ora asta… A câștigat meciul (n.r. – Chindia Târgoviște – FCSB 1-2). El a câștigat meciul acum. Pasa pe care a băgat-o în cap, e ca un gol”, a declarat finanțatorul FCSB pentru Pro X.

De asemenea, finanțatorul FCSB a vorbit și cu Vintilă, căruia i-a transmis că poate să-i pedepsească pe fotbaliști: „I-am spus lui Vintilă: ‘E treaba mea ce relație am eu cu jucătorii. Tu ești pe corabie cu ei, tu ai meseria ta, faci ce vrei’. El a zis că nu-i în regulă. Atunci să joace alții titulari. Eu am o relație specială cu Popică, sunt prieten cu el. Tu îți faci meseria. Nu-mi mai spune, fă ce vrei cu el. Dă-l afară, trimite-l tribună. Tu faci ce vrei cu ei, tu ești profesorul. Scoate-l pe Popică șapte meciuri, dar nu poți să pui la îndoială sentimentele mele față de Popică. Dă-l afară și pe Tănase, nu contează sentimentele mele. Tănase are și mai mare responsabilitate. Și pe Coman să-l dai, dacă nu se antrenează bine”, a adăugat omul de afaceri.