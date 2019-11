Becali risca sa ajunga iar la puscarie! Acuzatiile sunt extrem de grave, cu ce a gresit patronul FCSB

Becali 1

Gigi Becali este urmarit penal. Acesta este invinuit de spalare de bani, in cazul unui teren revendicat. Alaturi de latifundiar este suspectat si nepotul acestuia, Vasile Geambazi.

La mijloc ar fi vorba despre o despagubire de 60 de milioane de euro incasata de cei doi, despre care procurorii anticoruptie banuiesc ca a fost acordata nejustificat, in urma supraevaluarii terenului.

Suspectii resping acuzatiile si invoca in apararea lor decizii definitive ale unor instante de judecata.

Vizibil deranjat si pe alocuri ironic, George Becali a confirmat ca este urmarit penal si are calitatea de suspect. Dupa ce a fost condamnat definitiv in 3 dosare si a petrecut un 1 si 10 luni de inchisoare, acum este banuit de spalare de bani. Ar fi primit 60 de milioane de euro despagubiri in contul unei suprafete de 21 de hectare de teren in Voluntari.

Becali cumparase in 2006 drepturile litigioase de la mostenitori si cum statul nu il putea retroceda in natura, latifundiarul a cerut despagubiri. Ba chiar s-a judecat cu autoritatea nationala de restituire a proprietatilor.

Vasile Geambazi este nepotul lui George Becali. Impreuna au impartit banii. O parte au fost folositi pentru echipa de fotbal unde, oficial, Geambazi este finantatorul. Si acesta a fost pus sub invinuire tot pentru spalare de bani.

DNA: ”Cunoscand ca despagubirea a fost stabilita in urma supraevaluarii frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea si dreptul de dispozitie asupra despagubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate si reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operatiuni bancare in scopul separarii si ascunderii sumei de originea ilicita.”

Vasile Geambazi: ”Tot spalare de bani? Pai banii primiti de la ministerul Finantelor sunt bani negri?”

Dosarul in care Becali si Geambazi sunt suspecti nu este unul nou. A fost deschis in 2016 dupa ce DNA a fost sesizat de corpul de control al Guvernului. Becali chiar se lauda saptamana trecuta ca intreg cazul a fost clasat si ca este gata sa puna mana pe certificatul de buna purtare.

Potrivit unor surse apropiate de ancheta, explicatii va trebui sa dea in acest dosar de coruptie si expertul care a evaluat terenul revendicat de Becali si nepotul sau, pentru ca documentatia pusa de el la dispozitie ar fi adus in buzunarele celor doi – nejustificat sustin procurorii – cateva zeci de milioane de euro.

Intrebat de jurnalisti daca va fi pus sub invinuire, Gigi Becali a raspuns “ba da”, continuand ironic: “Mi-e frica, tremur de frica pentru ca am spalat bani cu nepotul, ca s-au dus banii din contul meu in contul lui nepotu-meu, de la nepot la mine in cont”.

Din primele informatii, ar fi vorba despre un dosar intocmit in 2016, privind supraevaluarea unui teren, de la 20 de milioane de euro, la 60 de milioane.

Detalii despre caz

Gigi Becali a cumparat un teren de 21 de hectare in comuna Voluntari, in anul 2006. Nu l-a pastrat mult si l-a vandut nepotului sau, Vasile Geambazi, cu un milion de euro. Intre cei doi a avut loc un schimb de cesionari si imputerniciri care, la final, s-a incheiat cu Geambazi proprietar al terenului si cu Gigi Becali imputernicit sa ceara de la ANRP despagubiri pentru acel teren, pe motiv ca nu il putea folosi.

S-a facut o evaluare conform careia terenul valora 20 de milioane de euro. ANRP nu a vrut sa plateasca, pentru ca activitatea sa era blocata. Asa ca proprietarul Vasile Geambazi a dat in judecata statul. Ba mai mult, a adus o noua evaluare din care reiesea ca parcela valora de acum 60 de milioane de euro.

El a depus plangerea la Curtea de Apel Bucuresti. Magistratii au fost foarte prompti si in doar doua luni au stabilit termen de judecata, iar intr-o singura infatisare au si luat decizia: Geambazi sa primeasca 60 de milioane de euro. Insa Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a contestat decizia la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Le-a fost respinsa cererea, asa ca decizia Curtii de Apel a ramas in picioare. Definitiv.

Geambazi ar fi incasat 240 de milioane de lei, primele doua transe. Bani pe care, sustine Becali, i-ar fi inapoiat statului.

Inspectorii guvernamentali spun ca evaluarile care au insotit terenul sunt discutabile.

Asta pentru ca in acea perioada pretul pe metru patrat de pamant in Voluntari costa in jur de 108 lei. Evaluarea a urcat insa pana la 328 de lei.

Raportul facut de Corpul de Control al primului ministru a ajuns acum pe masa procurorilor DNA.

