Beck, Alicia Keys, Chris Martin si Foo Fighters, tribut Prince la Los Angeles

Beck, Alicia Keys, Chris Martin, Foo Fighters, John Legend şi Usher vor cânta la un eveniment dedicat lui Prince care va avea loc la Los Angeles şi va fi difuzat primăvara acesta, potrivit Rolling Stone. „Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prince" va avea loc pe 28 ianuarie, la două zile după gala de decernare a premiilor Grammy şi va fi difuzat în luna aprilie. Percuţionista Sheila E., obişnuită colaboratoare a lui Prince, va fi director muzical al evenimentului împreună cu Jimmy Man şi Terry Lewis, asociaţi ai regretatului artist. Pe scenă vor mai urca H.E.R., Common, Earth, Wind & Fire, St. Vincent, Mavis Staples, Gary Clark Jr. şi Juanes dar şi foşti colaboratori ai lui Prince, între care Susanna Hoffs de la Bangles (grup cunoscut pentru piesa „Manic Monday", compusă de artist) şi Morris Day and the Time. The Revolution, grupul care îl acompania pe Prince, s-a alăturat proiectului. Sheila E. şi trupa ei vor acompania invitaţii pe parcursul serii şi vor susţine un scurt recital în care vor interpreta piesele „The Glamorous Life" şi „America". Tributul adus lui Prince urmează unor concerte „Grammy Salute" dedicate The Beatles, Bee Gees, Elton John, Stevie Wonder, Motown şi Aretha Franklin. Prince Rogers Nelson, unul dintre cei mai prolifici muzicieni din toate timpurile, a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, ca urmare a unei supradoze accidentale de medicamente.