Begu si Buzarnescu, eliminate in primul tur la Roland Garros

Perechea Irina Begu/Mihaela Buzarnescu a fost eliminata astazi, in primul tur al probei de dublu din cardul turneului de grand slam de la Roland Garros. Cele doua romance, favorite 14, au fost invinse de echipa Ludmila Kichenok/Jelena Ostapenko (Ucraina/Letonia), scor 6-7 (6), 6-3, 6-4, in doua ore si jumatate. Simona Halep, victorioasa in primul tur la Roland Garros, dupa un meci de trei seturi Miercuri a jucat pe tabloul de dublu feminin si Andreea Mitu, alaturi de sportiva din Kazahstan Iulia Putinteva. Cele doua sportive au fost invinse de echipa Daria Kasatkina/Anett Kontaveit (Rusia/Estonia), scor 6-4, 6-1. Mihaela Buzarnescu va juca miercuri si la dublu mixt, alaturi britanicul Dominic Inglot, ...