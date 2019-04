Beijingul divizeaza Europa. China investeste masiv in tarile din estul continentului, sub privirile ingrijorate ale Bruxelles-ului

Bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul chinez Li Keqiang se intalneste vineri in Croatia cu liderii Europei Centrale si de Est pentru discutii pe teme economice, sub privirile ingrijorate ale Bruxelles-ului. Orasul Dubrovnik, 'perla Adriaticii', gazduieste cel de al 8-lea summit '16+1', o platforma pentru investitiile Beijingului in 11 tari din Europa Centrala si de Est. Insa aceasta platforma este urmarita cu ingrijorare in Europa Occidentala, care se teme de o incercare a Chinei de a diviza Uniunea Europeana, lucru dezmintit de premierul Li Keqiang. Intr-un articol publicat in principalele publicatii din Croatia inaintea reuniunii, seful Guvernului chinez descrie summitul in termeni entuziasti. "Atunci cand aducem ...