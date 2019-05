Beijingul si-a incalcat promisiunile in Marea Chinei de Sud, afirma seful Statului Major american

Preşedintele chinez, Xi Jinping, nu şi-a respectat angajamentul de a nu militariza arhipelagurile sub controlul Beijingului în Marea Chinei de Sud, a afirmat miercuri şeful Statului Major american, generalul Joe Dunford, relatează AFP. "În toamna lui 2016, preşedintele Xi Jinping i-a promis preşedintelui Obama că nu va militariza aceste insule. Acum, vedem acolo piste de aviaţie cu o lungime de peste trei kilometri, complexe de depozitare a muniţiei, desfăşurări de capacităţi de apărare antirachetă, capacităţi aeriene", a detaliat generalul Dunford. "Este clar că s-au exonerat de angajamentul lor", a continuat el, lansând un apel la o "acţiune colectivă împotriva acelor care încalcă normele şi regulile internaţionale". "Nu sugerez un răspuns militar", a ţinut să adauge şeful Statului Major american, într-un discurs la Brookings Institution. Suferind de un sentiment de încercuire din partea puterilor rivale (Coreea de Sud, Japonia, Taiwan, plus bazele americane), China condusă de Xi Jinping depune eforturi intense pentru a deveni o mare putere maritimă. În conflictele de suveranitate care îl opun vecinilor săi din Marea Chinei de Sud, Beijingul nu mai are reticenţe să aducă în discuţie situaţia existentă până la acea dată. Aceste ambiţii navale tot mai afirmate îngrijorează în special ţările din Asia de Sud-Est, dar şi Washingtonul care se teme că va pierde într-o zi supremaţia din oceane.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu)