Belarus: Manifestantii anti-Lukasenko, dispersati in mod violent; circa 100 de persoane au fost arestate

Poliţia belarusă a făcut uz duminică de tunuri cu apă, grenade asurzitoare şi gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestanţii adunaţi la Minsk ca să protesteze din nou împotriva realegerii controversate a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, potrivit Ministerului de Interne belarus, informează AFP şi dpa. Foto: (c) Stringer/REUTERS "Tunuri cu apă şi grenade asurzitoare au fost folosite la Minsk", a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Olga Cemodanova. Foto: (c) Stringer/REUTERS Mass-media belaruse independente au difuzat imagini cu arestări brutale din timpul a ceea ce pare a fi cea mai violentă reprimare a unei manifestaţii la Minsk, de la mijlocul lui august. Forţele de securitate lovesc în demonstranţi şi îi duc cu forţa spre mici autobuze. Persoane rănite, cu capetele bandajate, pot fi văzute stând pe jos. Foto: (c) BelaPAN via REUTERS Numeroşi protestatari au fost arestaţi duminică. Potrivit organizaţiei pentru apărarea drepturilor omului Viasna, circa 100 de persoane, inclusiv numeroşi jurnalişti, au fost arestaţi în după-amiaza zilei de duminică. Foto: (c) Stringer/REUTERS Potrivit site-ului tut.by, poliţia belarusă a folosit grenade asurzitoare şi gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestanţi. Foto: (c) Stringer/REUTERS Mai multe staţii de metrou au fost închise la Minsk pentru a-i împiedica pe oameni să ajungă în centru, unde au loc protestele. Foto: (c) Stringer/REUTERS Aleksandr Lukaşenko susţine că a obţinut 80 la sută din voturi în alegerile prezidenţiale din 9 august, dar criticii săi şi numeroşi observatori internaţionali spun că votul a fost trucat pentru a-i permite lui Lukaşenko să se menţină la putere. Foto: (c) Valentyn Ogirenko/REUTERS Învestirea lui Aleksandr Lukaşenko a dus la manifestaţii spontane care au adunat mii de persoane, mai ales la Minsk. Aceasta este a 9-a duminică de proteste consecutivă. Uniunea Europeană nu recunoaşte rezultatul alegerilor prezidenţiale şi a impus noi sancţiuni împotriva mai multor oficiali belaruşi. Lukaşenko, 66 de ani, conduce de peste un sfert de secol această fostă republică sovietică, situată între Rusia şi Polonia, stat membru UE.AGERPRES/(AS - editor: Adriana Matcovschi, editor online: Andreea Preda)