Belarus: Mike Pompeo condamna tentativa de expulzare a unor opozanti

Şeful diplomaţiei americane, Mike Pompeo, a denunţat marţi tentativa de expulzare a unor membri ai opoziţiei din Belarus, afirmând că ia în considerare noi sancţiuni, notează AFP. Mike Pompeo s-a declarat "profund îngrijorat de informaţiile despre răpirea şi tentativa de expulzare forţată a unor lideri ai opoziţiei din Belarus". Secretarul de stat s-a referit în special la opozanta Maria Kolesnikova, condusă cu forţa în cursul nopţii de luni spre marţi la frontiera dintre Belarus şi Ucraina unde a fost arestată, după cum au făcut cunoscut doi dintre partizanii săi care se aflau alături de ea. Foto: (c) TATYANA ZENKOVICH/EPA Cei doi însoţitori, Anton Rodnenkov şi Ivan Kravţov - ambii membri ai "consiliului de coordonare" al opoziţiei - care au fost conduşi ca şi ea la frontieră, au acceptat să intre în Ucraina, unde au putut depune mărturie. Foto: (c) Gleb Garanich/REUTERS "Reamintim autorităţilor din Belarus că este de responsabilitatea lor să asigure securitatea dnei Kolesnikova şi a tuturor celor care sunt reţinuţi pe nedrept", a spus Mike Pompeo. "Statele Unite, în coordonare cu partenerii şi aliaţii noştri, au în vedere sancţiuni ţintite suplimentare pentru a favoriza responsabilizarea celor implicaţi în încălcarea drepturilor omului şi represiunea din Belarus", a adăugat şeful diplomaţiei de la Washington. Veronika Ţepkalo Foto: (c) Kacper Pempel/REUTERS Maria Kolesnikova este ultima dintre cele trei figuri feminine ale opoziţiei foarte vizibile în timpul campaniei prezidenţiale care a rămas în Belarus. Celelalte două, candidata Svetlana Tihanovskaia şi Veronika Ţepkalo, au plecat în străinătate. Svetlana Tihanovskaia Foto: (c) Vasily Fedosenko/REUTERS De o lună, manifestaţii săptămânale reunesc în fiecare duminică peste 100.000 de persoane la Minsk împotriva realegerii considerate frauduloase a lui Aleksandr Lukaşenko pe 9 august.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)