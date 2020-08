Belarus: Presedintele Lukasenko promite sa nu piarda controlul asupra situatiei

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a promis duminică, după ce a votat, să nu piardă controlul asupra situaţiei în timpul alegerilor prezidenţiale în care are ca neaşteptată oponentă o tânără candidată pe nume Svetlana Tihanovskaia, informează AFP. "Nimeni nu va permite o pierdere a controlului. Totul va rămâne sub control, vă garantez (...) Nu trebuie să aveţi nicio îndoială", le-a spus Lukaşenko jurnaliştilor, potrivit imaginilor difuzate de postul public Belarus 1. Măsurile de securitate au fost întărite duminică la Minsk, semnalându-se totodată dificultăţi în accesul la internet, îndeosebi la reţele sociale, mesagerii şi site-uri de informaţii apropiate opoziţiei. La diferite puncte de intrare în capitală, au fost amplasate puncte de control ale poliţiei şi circulaţia a fost limitată pe un singur sens, potrivit AFP, care citează mai mulţi martori. Vehicule blindate de transport au fost desfăşurate la aceste puncte de acces, precum şi militari înarmaţi, conform aceloraşi surse. În centrul Minskului, au fost instalate bariere metalice în jurul mai multor clădiri administrative unde staţionarea era interzisă. Şi numărul patrulelor de poliţie a fost sporit. Cetăţenii Belarusului votează duminică într-un scrutin prezidenţial în care Lukaşenko, la putere de mai bine de un sfert de secol, o are ca oponentă pe Svetlana Tihanovskaia, care a reuşit să mobilizeze mulţimile în pofida represiunii, notează AFP. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)