Belarus: Washingtonul nu il recunoaste pe Lukasenko ca presedinte ''legitim ales''

Statele Unite "nu îl pot considera pe Aleksandr Lukaşenko ca preşedintele legitim ales al Belarusului", a declarat miercuri Departamentul de Stat american după ce acesta a depus jurământul în secret pentru cel de-al şaselea mandat de şef al statului, notează AFP. Foto: (c) Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS "Alegerile de la 9 august nu au fost nici libere, nici corecte. Rezultatele anunţate au fost fraudate şi nu conferă nicio legitimitate", a afirmat un purtător de cuvânt al diplomaţiei americane într-o declaraţie remisă agenţiei France Presse. Aleksandr Lukaşenko, a cărui realegere este vehement contestată de manifestaţii uriaşe, a depus miercuri jurământul pentru un nou mandat, evenimentul fiind făcut cunoscut după încheierea sa. Anunţul a provocat imediat o nouă manifestaţie a opoziţiei la Minsk. Washingtonul a lansat un apel la "dialog naţional" care să le permită belaruşilor "să se bucure de dreptul lor de a-şi alege conducătorii prin alegeri libere şi corecte şi sub observaţie internaţională". "Eliberarea persoanelor deţinute pe nedrept şi încetarea represiunii împotriva cetăţenilor care manifestează paşnic trebuie să fie o primă etapă spre un dialog naţional sincer", a adăugat Departamentul de Stat al SUA.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)