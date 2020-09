Belarus: Zeci de mii de manifestanti la un nou protest impotriva presedintelui Lukasenko; politia anunta 250 de arestari

Zeci de mii de persoane participă duminică după-amiază la Minsk la un nou protest împotriva preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, în timp ce Ministerul de Interne belarus a anunţat că în acest weekend au fost reţinuţi 250 de manifestanţi, dintre care 87 se află în arest, relatează agenţiile DPA şi AFP. Potrivit unui reporter al AFP, cele câteva zeci de mii de persoane formează o coloană de câţiva kilometri în centrul capitalei Belarusului. În acest timp, agenţia Reuters susţine că acolo ar fi circa o sută de mii de manifestanţi. Conform DPA, pe străzile din Minsk sunt vizibile dispozitive masive ale forţelor de ordine, iar proteste au loc de asemenea în alte oraşe ale ţării. Foto: (c) Tut.By via REUTERS Acesta este al cincilea weekend consecutiv de manifestaţii împotriva realegerii lui Lukaşenko în urma scrutinului prezidenţial din 9 august, pe care opoziţia îl consideră fraudat. Potrivit grupului de apărare a drepturilor omului Viasna, multe dintre persoanele arestate recent sunt femei şi au existat cazuri de violenţă în timpul acţiunilor de reţinere a lor. Figurile de prim-plan ale opoziţiei belaruse sunt de asemenea femei, printre ele şi Svetlana Tihanovskaia, contracandidata preşedintelui Aleksandr Lukaşenko la scrutinul prezidenţial din 9 august şi care după alegeri s-a refugiat în Lituania. O altă opozantă, Maria Kolesnikova, care s-a împotrivit expulzării din ţară, este încarcerată sub acuzaţia de tentativă de răsturnare a guvernului. Protestul de duminică, denumit ''Marşul Eroilor'', încearcă în special să atragă atenţia asupra situaţiei acesteia.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)