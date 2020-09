Belarus: Zeci de mii de persoane au manifestat impotriva lui Lukasenko la Minsk; Zeci de manifestanti, arestati (AFP)

Zeci de mii de persoane din Belarus au manifestat din nou duminică la Minsk pentru a denunţa realegerea preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, care se confruntă de aproape o lună cu o mişcare de protest fără precedent, relatează AFP. Foto: (c) Tut.By via REUTERS Purtând culorile alb şi roşu ale opoziţiei, mulţimea de oameni s-a îndreptat din diferite zone ale capitalei Minsk spre centru, unde a fost desfăşurat un puternic dispozitiv de securitate, cu blindate şi trupe ale armatei în jurul mai multor clădiri importante. Foto: (c) Tut.By via REUTERS Zeci de manifestanţi au fost arestaţi pe marginea demonstraţiei opoziţiei, care contestă realegerea preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, potrivit grupului pentru apărarea drepturilor omului Viasna. Potrivit ONG-ului, 37 de persoane au fost arestate în cursul acestei manifestaţii. Manifestaţii fără precedent împotriva omului forte de la Minsk, preşedintele Aleksandr Lukaşenko, au izbucnit în urma alegerilor de la 9 august al căror rezultat oficial este contestat de opoziţie. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Gabriela Badea)