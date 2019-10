Bella Hadid este cea mai frumoasa femeie din lume

Modelul Bella Hadid este cea mai frumoasă femeie din lume, datorită simetriei sale faciale, analizată cu ajutorul unei formule matematice preluate de la grecii antici, surclasând artiste precum Beyoncé, Amber Heard, Ariana Grande, Kate Moss și Cara Delevingne, potrivit mirror.co.uk, scrie Mediafax.

Trăsăturile faciale ale Bellei Hadid, în vârstă de 23 de ani, sora fotomodelului Gigi Hadid, se potrivesc unui raport geometric preluat din matematica grecilor antici, numit "secțiunea de aur".

Formula matematică a fost utilizată inclusiv de arhitecți și de pictori celebri, precum Leonardo Da Vinci, în realizarea unor opere de artă.

Grecii antici considerau că estetica unui chip și a unui corp este determinată de proporții. Astfel, cu cât numărul rezultat din proporția trăsăturilor este mai apropiat de phi, cu o valoare de aproximativ 1,6180, cu atât chipul este mai plăcut din punct de vedere estetic. Formula matematică folosită este: (a+b)/ a = a/ b= φ (1,6180).

Potrivit noului studiu, trăsăturile Bellei Hadid se apropie de secțiunea de aur, cu un procent de 94,35%.

Medicul chirurg Julian De Silva a analizat ochii, nasul, sprâncenele, buzele, urechile și bărbia mai multor vedete, pentru a determina care dintre acestea se apropie cel mai mult de secțiunea de aur.

"Bella Hadid a fost detașat câștigătoare, din moment ce toate elementele feței sale s-au apropiat de perfecțiunea fizică. Bărbia ei este la doar 0,3 procente de dimensiunea perfectă. În ceea ce privește poziția ochilor, Bella s-a aflat pe cea de-a doua poziție, după Scarlett Johansson", a declarat Julian De Silva.

Cântăreața Beyoncé s-a clasat pe cel de-al doilea loc în studiul condus de Julian privind chipul perfect, forma feței sale având o simetrie la o distanță de 0,4 procente de cea ideală.

Se consideră că Bella ar fi suferit o rinoplastie când era adolescentă, speculațiile fiind generate de o fotografie din adolescență pe care a distribuit-o în mediul online. Cu toate acestea, modelul a negat speculațiile.

"Oamenii cred că mi-am făcut operații estetice. Vreți să știți ceva? Putem să facem o radiografie, dragilor. Îmi este teamă să îmi injectez buzele. Nu aș vrea să îmi distrug fața", a declarat Bella pentru publicația InStyle, în anul 2018.

Isabella Khair Hadid s-a născut în anul 1996, în Washington, și a copilărit în Los Angeles, statul american California. La vârsta de 16 ani, Bella a început să lucreze ca model. În anul 2016, a fost desemnată "Modelul anului" de profesioniști ai industriei de la The Models.com Model of the Year (MOTY).