Ben Affleck, in urmatorul thriller de actiune al lui Robert Rodriguez

Actorul Ben Affleck va juca rolul unui detectiv în următorul thriller de acţiune al lui Robert Rodriguez, „Hypnotic”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Personajul lui Affleck va investiga misterul dispariţiei fiicei lui şi un program guvernamental secret. Potrivit unor surse citate de Variety, Rodriguez şi producătorii încearcă să schimbe datele pentru producţie pentru a se încadra programului încărcat al lui Affleck. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Filmările ar urma să aibă loc în luna aprilie a anului viitor. Ben Affleck, în vârstă de 47 de ani, va filma luna aceasta, împreună cu Ana de Armas, thrillerul „Deep Water”, după care va lucra la drama „The Last Duel” a lui Ridley Scott, a cărei producţie este programată pentru începutul anului. Din distribuţia acestui film fac parte şi Matt Damon şi Adam Driver. Recent, Affleck a încheiat filmările pentru „The Last Thing He Wanted”, producţie Netflix în care joacă alături de Anne Hathaway, şi va face parte din distribuţia dramei „The Way Back”. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.