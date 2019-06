Beneficii gelatina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gelatina este o substanta incolora si semisolida care, datorita compozitiei sale nutritive, ofera beneficii suprinzatoare organismului. Afla mai multe despre beneficiile sale in articolul de fata. Stii care sunt beneficiile introducerii gelatinei in alimentatie? De exemplu, gelatina sprijina mentinerea sanatatii oaselor. Datorita continutului de proteine, gelatina ne ajuta sa reducem riscul de a suferi de artrita. Gelatina este o substanta de ingrosare naturala care se foloseste in bucatarie pentru deserturi, dulceturi si pentru prepararea unei mari varietati de retete. Gelatina se obtine in urma procesarii tesutului animal. De aceea, aceasta este bogata in colagen, aminoacizi, vitamine si minera ...