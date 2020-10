Beneficiile veninului de albine

Cercetarea veninului de albine si a beneficiilor sale este in continuua ascensiune, iar oamenii de stiinta gasesc tot mai multe intrebuintari ale acestuia. Chiar daca nu toate potentialele beneficii ale veninului de albine sunt demonstrate pe deplin de stiinta, studiile preliminare, realizate in special in laborator, indica efecte pozitive incurajatoare - antiinflamatoare, antibacteriene si chiar anticancerigene.