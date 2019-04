Beneficiul nestiut al consumului de ciocolata. Iata ce spune cel mai recent studiu. Nu te-ai fi asteptat la asta

ciocolata 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ciocolata este un produs alimentar obtinut dintr-un amestec de cacao, lapte de cocos, zahar, uneori lapte si unele arome specifice. Ciocolata este servita, de obicei, sub forma de tableta, baton, praline, inghetata sau alte produse de cofetarie. Consumul de ciocolata are beneficii nestiute pentru sanatatea noastra. In alta ordine de idie, un studiu recent arata ca ciocolata are legatura cu inteligenta omului. Mai exact, conform cercetatorilor, intre consumul de ciocolata si premiile Nobel castigate de o tara exista o relatie directa. Se pare ca, romanii sunt codasii UE la consumul de ciocolata. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...