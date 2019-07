Beneficiul pe care multi romani l-ar alege in schimbul unui salariu mai mare

Munca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un salariu mai mare pare a fi dorinta oricarui roman, insa nu toti ar alege asta. Care sunt motivele alegerii unui salariu mai mic. Atunci cand te angajezi intr-un loc de munca ai garantat un salariu si o lista de beneficii. In mod traditional, un salariu mai mare inseamna o motivatie mai puternica de a lucra in acel loc. Insa asta nu este cazul pentru toata lumea. Doi din cinci romani spun ca ar fi dispusi sa accepte un job cu un salariu mai mic in schimbul altor avantaje pe care le considera mai valoroase. 22% dintre respondentii unui sondaj realizat de BestJobs au declarat ca sunt dispusi sa dea jobul actual pe unul cu salariu mai mic dar care ofera program de lucru mai lejer si flexibil, alaturi de p ...