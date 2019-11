Benjamin Netanyahu accepta organizarea de alegeri interne in partidul Likud

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat să fie organizate alegeri interne pentru conducerea partidului său Likud, a confirmat luni un purtător de cuvânt al acestui partid, informează dpa potrivit Agerpres.

Alegerile interne vor fi organizate în următoarele şase săptămâni, dar înainte de termenul limită de 11 decembrie, la care parlamentul Israelului trebuie să se autodizolve, a precizat purtătorul de cuvânt Eli Hazan.Netanyahu a acceptat organizarea de alegeri interne după ce procurorul general al Israelului a anunţat la sfârşitul săptămânii trecute că premierul va fi inculpat pentru corupţie, fraudă şi abuz de încredere. Însă Netanyahu speră încă să câştige.Presiunile asupra lui sa au fost alimentate şi de eşecul de a forma un guvern, după două rânduri de alegeri parlamentare neconcludente organizate în acest an, care au lăsat Israelul într-o stare de paralizie politică.Likud, formaţiunea politică a lui Benjamin Netanyahu, şi Kahol Lavan (Albastru-Alb), partidul lui Benny Gantz, au ieşit la egalitate în alegerile parlamentare anticipate din 17 septembrie. Netanyahu a eşuat în încercarea de a forma o coaliţie de guvernare. Această misiune a fost apoi încredinţată lui Benny Gantz, care a eşuat, la rândul său. Pentru a evita organizarea unui al treilea tur de scrutin în mai puţin de un an, preşedintele Reuven Rivlin a însărcinat săptămână această Knesset-ul să găsească un premier pentru a scoate Israelul din acest impas politic.Liderul Kahol Lavan i-a cerut sâmbătă lui Benjamin Netanyahu să demisioneze, la două zile după ce procurorul general al Israelului a recomandat punerea sub acuzare a acestuia în urma anchetei de corupţie desfăşurate timp de mai mulţi ani. Gantz a cerut ca Netanyahu "să respecte deciziile sistemului juridic din Israel, în fruntea căruia se află oameni numiţi chiar de el, şi să respecte voinţa majorităţii poporului de a-şi da demisia din funcţie"