BERD a inrautatit prognoza de crestere economica a Romaniei pentru acest an

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi-a înrăutăţit estimările privind evoluţia economică a României în 2020, ca rezultat al crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arată într-un raport publicat miercuri de instituţia financiară internaţională. Conform celor mai recente previziuni ale BERD, economia României ar urma să înregistreze anul acesta o scădere de 4%, faţă de un avans de 3,2% previzionat în noiembrie 2019. Pentru 2021, BERD se aşteaptă la o expansiune de 4% a PIB-ului României. Şi Comisia Europeană şi-a înrăutăţit estimările privind economia României în acest an şi a previzionat că României va înregistra o scădere semnificativă, de 6%, după mai mulţi ani de creştere robustă, în timp ce deficitul guvernamental este preconizat să ajungă până la 9,2% din PIB în acest an. Potrivit previziunilor economice de primăvară, publicate pe 6 mai de Comisia Europeană (CE), pentru 2021, economia României îşi va reveni, chiar dacă nu la nivelul de dinaintea crizei, graţie unui avans de 4,2%. La rândul său, Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere semnificativă estimările privind evoluţia economiei româneşti în acest an, în contextul pandemiei de coronavirus, arată cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat la jumătatea lunii aprilie de instituţia financiară internaţională. Dacă în luna octombrie a anului trecut, FMI estima că România va înregistra în 2020 un avans de 3,5%, conform noilor previziuni instituţia financiară internaţională se aşteaptă ca economia românească să înregistreze o contracţie de 5% în 2020, urmând să îşi revină în 2021, când va înregistra un avans de 3,9%. Noile estimări ale FMI sunt mult mai pesimiste decât cele ale Băncii Mondiale, care, cu o săptămână înainte, prognoza că România va înregistra o creştere economică de 0,3% în 2020, faţă de un avans de 3,8% cât estima în urmă cu trei luni. Banca Mondială mizează şi ea pe o revenire până la 4,4% în 2021. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Dicu, editor: Oana Tilică, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) www.ebrd.com