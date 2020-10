BERD inrautațește estimarile privind evoluția economica a Romaniei

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi-a înrăutăţit estimările privind evoluţia economică a României în 2020 şi în 2021, ca rezultat al crizei provocate de pandemia de coronavirus, se arată într-un raport publicat joi. Previziunile BERD arată că economia României ar urma să înregistreze anul acesta o scădere cu 5%, faţă de un declin […] The post BERD înrăutățește estimările privind evoluția economică a României appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.