Bergodi dupa meciul cu FC Argeș: Pe final am stat cu frica de a nu lua gol

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat vineri seară, după meciul cu FC Argeş, scor 2-1, că nu este mulţumit de prestaţia jucătorilor săi în a doua repriză, el menţionând că a stat pe final cu teama ca adversarii să nu înscrie.

“Trei puncte importante, dar nu sunt foarte mulţumit. Prima repriză am jucat bine, dar a doua am suferit. Am stat cu frica de a nu lua gol în ultimele minute. Nu trebuie să facem aşa. Vom vorbi cu băieţii. Mi-a plăcut prima repriză, a doua nu”, a spus Bergodi pentru posturile care transmit Liga I.

Echipa Universitatea Craiova a învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1 (2-0), formaţia FC Argeş, într-un meci din etapa a cincea a Ligii I. Golurile învingătorilor au fost marcate de Cicâldău ‘9 şi Koljic ’15. Pentru FC Argeş a înscris Honciu ’88.