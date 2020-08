Vlad Drăghicescu (corespondență specială) Guvernul de stânga al Berlinului a interzis mai multe manifestații ce se anunțau de amploare împotriva politicii germane de combatere a coronavirusului, declanșând o nouă dezbatere despre drepturi și libertăți. În justificarea hotărârii luate, autoritățile amestecă aspecte virologice și ideologice – gest în care presa citește încălcarea nepermisă a unui tabu. […] The post Berlinul și democrația appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.