Beyonce de Romania isi negociaza tariful pe internet. "Sigur, maine! 100 de € se poate ?"

Beyonce de Romania este din ce in ce mai activa pe retelele de soicalizare, mai ales de cand Nicolae Guta s-a despartit de Cristina. Multitudinea melodiilor pe care cantareata le canta au dat de gandit prietenilor din mediul virtual, care au venit chiar cu o propunere inedita.

Cu toate ca Beyonce de Romania postase recent o melodie in care canta alaturi de Nicolae Guta, acum Madalina Georgiana Dumitriu surprinde cu o alta melodie. Astfel, Beyonce de Romania a ajuns sa isi negocieze tariful online.

In melodia din mediul online, Madalina Georgiana Dumitriu canta despre cum au trecut anii, dar si cum barbatul din piesa este pierdut in aburii alcoolului, in timp ce femeia urmeaza sa se marite.

"Aia, cea mai noua, "Am baietii de elita", se poate?”, a intrebat un prieten virtual.

"Sigur, maine! 100 de € se poate ?", a replicat Beyonce de Romania.

Beyonce de Romania a trait o poveste de dragoste cu Nicolae Guta, care s-a terminat insa cu un scandal, dupa venirea pe lume a fetitei lor, Anais, pe 19 august 2014.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.