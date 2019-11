Beyond Disability - Concert extraordinar dedicat Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilitați

La Cluj-Napoca, Asociația Autism Transilvania, în parteneriat cu Asociația Life Force sărbătoresc abilitățile unor copii și tineri speciali, în cadrul concertului extraordinar Beyond Disability ediția 2, care are loc miercuri, 4 decembrie, de la ora 19.00, la Auditorium Maximum. Intrarea la eveniment este liberă.

Membrii trupei și ai celor două asociații organizatoare își doresc ca în sală să fie prezenți toți clujenii care cred într-o societate incluzivă, care apreciază abilitățile de dincolo de dizabilitate, care știu să găsească lucrurile care ne unesc, dincolo de diferențe.

Aşadar, clujenii sunt aşteptaţi să petreacă o seară extraordinară alături de trupa MODIWO care a invitat pe scenă, să fie parte din spectacol, copii și tineri de la Centrul Asociației Autism Transilvania, Asociația Down – CER și Liceul Tehnologic pentru Deficienți de Auz. Acestora li se alătură tineri de la Colegiul de Muzică Sigismund Toduță, Liceul de Coregrafie și Arta Dramatică Octavian Stroia, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, Royal Dance Academy CCS și alți invitați precum Cristian Ciceu, Diana Borcea și Smaranda Ciubotariu.

Solista trupei, Oxana Gherghel, ne-a împărtășit trăirile ei: “Beyond Disability 2018 a fost o experiență pe care sigur n-o voi uita niciodată. Cu această ocazie mi-am reamintit de ce am ales drumul muzicii și am văzut din nou imensa putere a impactului pe care îl poți avea prin intermediul acesteia. Contează ce simți. Contează muzica. Contează grija. Contează sinceritatea.”