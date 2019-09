Bianca Andreescu a ajuns in semifinale la US Open

Bianca Andreescu 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bianca Andreescu, sportiva canadiana de origine romana aflata pe locul 15 WTA, a obtinut inca o victorie la US Open 2019 si a ajuns in semifinalele competitiei din care anul trecut era eliminata in primul tur. Bianca Andreescu a invins-o in sferturile de finala pe belgianca Elise Mertens, nr. 26 mondial, in trei seturi: 3-6, 6-2, 6-3, dupa doua ore de joc. Dupa un inceput mai dificil al partidei pentru Bianca Andreescu si un prim set castigat de Mertens, canadianca a reusit sa echilibreze partida in setul al doilea. Setul decisiv a fost cel mai lung, a durat aproape trei sferturi de ora, dar a fost disputat pana la scorul de 3-3, dupa care Bianca Andreescu s-a desprins clar si repede. A fost prima i ...