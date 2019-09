Bianca Andreescu a invins-o pe jucatoarea care le-a eliminat pe Simona Halep si Sorana Cirstea

Biana Andreescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 15 WTA, s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale unui turneu de grand slam, dupa ce a invins-o pe americanca Taylor Townsend, venita din calificari si locul 116 WTA. Dupa Simona Halep o alta eliminarea socheaza publicul US Open Andreescu s-a impus cu scorul de 6-1, 4-6, 6-2, dupa o ora si 55 de minute. Townsend a eliminat doua romance in tururile anterioare, pe Sorana Cirstea, locul 106 WTA, cu scorul de 7-5, 6-2, in turul al treilea, si pe Simona Halep, locul 4 WTA, cu 2-6, 6-3, 7-6 (4), in turul al doilea. In sferturi, Andreescu va evolua contra belgiencei Elise Martens, locul 26 mondial, care a trecut de sportiva americana ...