Bianca Andreescu a marturisit ca se simte, in egala masura, si canadianca si romanca și ca a fost impresionata de fanii romani: 'Sunt la un alt nivel'

Bianca Andreescu a mărturisit că se simte, în egală măsură, şi canadiancă şi româncă. Ea a spus că este impresionată de fanii români, despre care a spus că sunt la un alt nivel, anunță MEDIAFAX.

Într-o discuţie cu Mats Wilander şi Boris Becker, Bianca Andreescu a vorbit despre originile sale româneşti.

Campioana de la US Open spune că este impresionată de suporterii români şi de numărul acestora.

„Sunt atât canadiancă, cât şi româncă. Părinţii mei sunt români, au crescut acolo. Eu m-am născut în Canada, am fost crescută acolo. Cariera mea a început în România. Totul a început în România. Am pus mâna pe prima mea rachetă de tenis acolo. Este un loc special pentru mine. Ştiu că sunt atât canadiancă, cât şi româncă. Să nu mai vorbesc despre fanii români. Sunt la un cu totul alt nivel când vine vorba despre susţinere. Sunt peste tot. De fiecare dată când o jucătoare din România este prezentă la un turneu, întotdeauna există fani români în tribune. Ca jucătoare, ai un alt sentiment pe teren când ai atât de mulţi oameni care te susţin. Până şi în China au fost alături de mine. Am doar respect pentru ei”, a spus Bianca Andreescu, potrivit Tennis Legends Podcast.

Bianca Andreescu a câştigat ediţia de anul trecut a US Open, după ce a învins-o pe Serena Williams cu scorul de 6-3, 7-5.