Bianca Andreescu are ambiții mari la US Open: 'Ma aștept sa caștig turneul'

Jucătoarea canandiană de origine română, Bianca Andreescu (15 WTA), a declarat că este foarte încrezătoare în forțele sale și că se așteaptă să câștige US Open, anunță MEDIAFAX.

În urma partidei din optimile de finală de la US Open, disputate împotriva lui Taylor Townsend (116 WTA) și câștigate cu scorul de 6-1, 6-4, de Bianca Andreescu, canadianca a vorbit despre evoluția ei de până acum în cadrul Grand-Slam-ului american și despre dorința sa în legătură cu deznodământul turneului.

”Este extraordinar. Am muncit și am visat la acest moment de foarte mult timp, deci este minunat să mă aflu în sferturile de finală. Sunt foarte fericită, dar turneul nu s-a terminat încă. Cred că pot face mult mai multe lucruri aici. Vreau să câștig fiecare turneu la care mă înscriu. Mă aștept la multe lucruri din partea mea, deci da, mă aștept să câștig turneul. Voi lua fiecare meci pe rând pentru că știu că voi avea parte de multe oponente puternice până să ajung în finală. Mă voi bucura de acest moment acum și sper că voi câștiga miercuri. Nu m-am simțit niciodată atât de încrezătoare. Am adus aici avântul de la Rogers Cup. Acest an este cel mai bun an din viața mea de până acum. Joc mai bine aici decât la Rogers Cup. Cred că scorurile demonstrează acest lucru. Este mult mai plăcut să câștig în două seturi. Este mai ușor atât pentru trup, cât și pentru minte”, a spus Bianca Andreescu.

Andreescu a avut de înfruntat nemulțumirea spectatorilor care și-au arătat susținerea pentru Townsend, însă canadianca de origine română a făcut față cu brio presiunii: ”Sunt fericită pentru că am putut să rămân calmă în acele momente. Dacă rămân calmă și pozitivă, publicul nu mă poate învinge”.

În sferturi, Bianca Andreescu o va întâlni pe Elise Mertens (26 WTA).