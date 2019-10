Bianca Andreescu, dupa ce a fost aproape sa o UMILEASCA pe Simona Halep: O sa imi iau revanșa. Sa joc impotriva ei a fost amuzant, cu adevarat

Bianca Andrescu a spus că a pierdut meciul cu Simona Halep în setul al doiela, când nu a fructificat şansa de a închide partida. Ea s-a declarat totuşi muţumită de jocul ei, însă dezamăgită de rezultat.

"Cred că am aplicat tactica potrivită, serviciul, returul a fost bune azi, mare parte din meci cel puţin. Nu m-am simţit deloc intimidată să fac pas în interiorul terenului. Ştiu că am admirat-o mult, aşa că să joc împotriva ei a fost amuzant cu adevărat. Da, poate o să joc împotriva ei din nou, să-mi iau revanşa. A fost un meci bun. Ea a luptat foarte tare. Nu mi-am fructificat şansele în setul secund, aşa că sunt dezamăgită de asta. Ea a început să pună mai multe mingi în teren, înainte de toate. Apoi, în setul al treilea, nu vreau să dau vina pe spatele meu, dar am simţit că nu am mai avut aceeaşi putere ca în primul şi al doilea. Dar am luptat bine cu ce am avut în decisiv. Sunt mândră de asta, dar destul de dezamăgită în acelaşi timp", a declarat Andreescu, potrivit WTA.

Simona Halep, locul 5 WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 3-6, 7-6 (6), 6-3, pe jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, numărul 4 mondial, în prima etapă a Grupei Violet a Turneului Campioanelor, de la Shenzhen. Halep a salvat o minge de meci la scorul de 5-6, în setul secund.

