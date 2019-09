Bianca Andreescu ii ia fata Simonei Halep. Iata pe ce locuri se afla cele doua sportive

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a coborat de pe locul 4 pe locul 6 WTA, cu 4.803 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni, dupa US Open iesind, astfel, din onorantul top 5 WTA. Australianca Ashleigh Barty a revenit pe locul I WTA, cu 6.501 puncte, fosta detinatoare a trofeului la Flushing Meadows si ocupanta a locului I WTA, japoneza Naomi Osaka, a coborat pe locul 4, cu 4.846 de puncte, iar noua campioana a US Open, jucatoarea canadiana Bianca Andreescu, a urcat de pe locul 15 pe locul 5 WTA, cu 4.835 de puncte. Finalista US Open, Serena Williams, a coborat de pe locul 8 pe 9, cu 3.935 de puncte, iar sportiva Belinda Bencic din Elvetia a revenit dupa trei ani in Top 10 WTA. Mesajul Biancai Andreescu pentru "toti oamenii din Roman ...